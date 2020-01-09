Халили: никогда не был в Афганистане, но поездка туда не исключена

Российский биатлонист Карим Халили, которому предстоит дебютировать на Кубке мира в составе сборной России, рассказал о семье. Он родился в семье отца-афганца и русской матери.

«Отец переехал в Россию ещё студентом. Это случилось в 1993-м – довольно тяжёлый период в Афганистане. Появилась возможность переезда и обучения в другой стране по специальной программе. Здесь отец продолжил учебу на инженера, потом уже пошёл работать по специальности – и до сих пор так работает.

Я никогда не был в Афганистане — в ближайшее время не собираюсь, но вообще, поездка туда не исключена. Кое-какое представление о стране у меня есть – у нас дома спутниковое ТВ с афганскими каналами: отец часто их смотрел, и я иногда присоединялся, что-то понимал.

Меня никто не обучал языку, но я неплохо им владею – дело не столько в просмотре передач, просто с детства в семье разговаривали на двух языках. Позднее я взялся за английский – учил в школе, потом ходил на курсы; заставить себя было тяжело, но я всегда за языки. Не могу сказать, что владею английским свободно, но разговорный точно на уровне – я понимаю, меня понимают, сложностей нет.

Мама была преподавателем французского, поэтому в семье вообще есть тяга к иностранным языкам. Мы с сестрой пробовали изучать немецкий, но времени на него не хватало. Хочу вернуться к нему; по мне, знать английский и немецкий нужно – тогда в Европе будет очень легко общаться.

Мы отмечаем не только российские праздники. Основной у мусульман – Курбан-байрам, ещё важный – Навруз (Новый год), он отмечается 21-22 марта. К праздникам готовим национальные угощения: бараний кебаб, плов, манты – всё это очень люблю, родители здорово готовят.

В основном в семье говорим на русском, но с отцом, бывает, на языке дари. Но я не скажу, что афганская культура оказывает на меня особое влияние – даже если бы что-то было, то с нашим спортивным режимом сложно соблюдать многие мусульманские традиции и ритуалы. Скажем, пост я не соблюдаю», — цитирует Халили Sports.ru.