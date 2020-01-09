Норвежка Рёйселанд выиграла биатлонный спринт в Оберхофе, Миронова – 19-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд одержала победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она пробежала дистанцию за 22 минуты 4,9 секунды, не допустив при этом ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй финишировала немка Денизе Херрман. С одним промахом она уступила Рёйселад 33,1 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась француженка Жулия Симон. Она отстала от победительницы на 47,4 секунды. В её пассиве также один штрафной круг.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она допустила два промаха и финишировала 21-й с отставанием в 1 минуту 59,8 секунды.



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стала четвёртой.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт. 7,5 км



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 22.04,9 (0 промахов)

2. Денизе Херрман (Германия) — +33,1 (1)

3. Жулия Симон (Франция) — +47,4 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) – +1.01,8 (1)

5. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1.07,1 (2)…

19. Светлана Миронова (Россия) — +1.59,8 (2)…

29. Анастасия Поршнева (Россия) — +2.16,8 (1)

30. Лариса Куклина (Россия) — +2.18,7 (2)…

50. Кристина Резцова (Россия) — +3.04,3 (3)…

69. Ирина Старых (Россия) — +3.51,3 (4).