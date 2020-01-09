Тренер российских биатлонисток: не называл бы спринтерскую гонку в Оберхофе провальной

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Пенять на погоду не стоит – все в одинаковых условиях. Болельщики со стажем понимают, что такое Оберхоф. Все прелести в кавычках здесь присутствуют.
Новый год касается всех команд. В Оберхофе непредсказуемые результаты у высшего эшелона. Был переезд со сбора на 500-600 км. Плюс спуск с Обертиллиаха. У спортсменок ещё идёт акклиматизация.
Завтра выходной – потренируемся и к эстафете будем в нормальном состоянии. Сегодня не называл бы гонку провальной: работали, боролись достойно, не раскисли в такую погоду. У нас и по лету возникали такие вопросы: выходить в дождь тренироваться или не выходить. Но мы напоминали, что есть этапы в Оберхофе, в Анси», — сказал Гурьев в эфире «Матч ТВ».
Победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала немка Денизе Херрман. Замкнула призовую тройку француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она финишировала 19-й.
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