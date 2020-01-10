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Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 10 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 11-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (15-й), Евгений Гараничев (29-й), Никита Поршнев (49-й), Эдуард Латыпов (73-й) и Саид Каримулла Халили (105-й).

Лидер общего зачёта, действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё пропускает этап в Оберхофе в связи с приближающимся рождением ребёнка. Норвежец Тарьей Бё стартует 27-м, француз Мартен Фуркад — 14-м, его соотечественники Кентен Фийон Майе и Симон Детьё — 17-м и 32-м соответственно.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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