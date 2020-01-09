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Победа Рёйселанд стала 100-й для норвежских биатлонисток в личных гонках Кубка мира

Победа Рёйселанд стала 100-й для норвежских биатлонисток в личных гонках Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Марте Рёйселанд, выигравшая спринт в Оберхофе (Германия), принесла женской сборной Норвегии сотую победу в личных гонках на этапах Кубка мира. Об этом сообщило агентство Gracenote, специализирующееся на спортивной статистике, на своей странице в «Твиттере».

Второй в спринтерской гонке в Оберхофе финишировала немка Денизе Херрман. Замкнула призовую тройку француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова — 19-й.

Ранее в сезоне-2019/2020 норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт, гонку преследования и масс-старт на этапе Анси (Франция), а также гонку преследования в Хохфильцене (Австрия).

Сборная Норвегии после девяти гонок лидирует в Кубке наций. В её активе 3222 очка. Россиянки (2827) — вторые. Третьи — шведки. Они набрали 2826 очков.

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