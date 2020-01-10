Экхофф — о победе Рёйселанд: Марте отлично потренировалась дома. Нужно и мне съездить

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу своей подруги по команде Марте Рёйселанд в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Не знаю, чем мы все занимались на Рождество, но Марте явно отлично потренировалась дома. Нужно и мне съездить домой.
Сегодня был ветер, туман и дождь. Любой биатлонист скажет, что такие условия — самые тяжёлые. Впечатляет, как Рёйселанд с ними справилась», — цитирует Экхофф TV2.
Сама Экхофф допустила в спринтерской гонке два промаха, что позволило ей занять лишь пятое место. Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, показавшая в гонке 19-е время.
Лидером общего зачёта Кубка мира является итальянка Доротея Вирер. Экхофф располагается на втором месте, Рёйселанд — на 12-м.
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