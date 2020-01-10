Рёйселанд: Йохауг всем всё доказала на последнем этапе «Тур де Ски»

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, ставшая победительницей спринтерской гонки на этапе Кука мира в Оберхофе (Германия), прокомментировала победу соотечественницы Терезе Йохауг на лыжной многодневке «Тур де Ски».
«Возможно, у Терезы были какие-то трудности по ходу «Тура», но она всем всё доказала на последнем этапе, подъёме в Альпе де Чермис. Так что она по-прежнему лучшая гонщица. Конечно, ей всё время навязывают борьбу, в этом плане у нас в лыжных гонках конкуренция выше и жёстче.
Я счастлива, что в биатлоне нет таких гор, потому что для меня это было бы очень сложно. Подобные подъёмы лучше всего смотреть по телевизору. Я бы даже сказала, что и здесь, в Оберхофе, некоторые подъёмы уже могут стать предельными в случае плохой погоды и разбитой трассы", — цитирует Рёйселанд сайт «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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