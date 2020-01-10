Херрман — о втором месте в спринте: после высоты я всегда набираю форму

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла второе место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.
«Очень довольна тем, как провела гонку! Ещё радостнее от того, что всё это происходит в Оберхофе, на нашем домашнем этапе. Во время рождественских каникул я тренировалась на высоте в Швейцарии, в Давосе — это моё любимое место для сборов. Я неплохо отработала на огневых — в последнее время мне не удавалось хорошо стрелять, я была слишком напряжена, но в этот раз справилась с давлением.
Я уже тренировалась в Давосе в прошлом году и познакомилась там с замечательными людьми. Да, я хорошо провела там время. Высота — то, что нужно было, ведь чемпионат мира тоже пройдёт в Антхольце, в горах. Да и после высоты я всегда набираю форму, так что чувствовала себя просто отлично!» — цитирует Херрман Biathlon.com.ua.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону-2019/2020.
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