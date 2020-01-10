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Симон: я сижу с самыми быстрыми биатлонистками, это не укладывается в голове

Симон: я сижу с самыми быстрыми биатлонистками, это не укладывается в голове
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Жулия Симон оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла третье место.

«Наверное, мне повезло с ранним стартовым номером! Я знала, что на огневых рубежах будет очень сложно и старалась быть очень внимательной. После промаха на „лёжке“ решила, что на стрельбе стоя отработаю без ошибок, и сделала это! Я полностью выложилась по трассе и, думаю, заработала это место на пьедестале.

Да, в Анси тоже были тяжёлые погодные условия, но также это были последние гонки триместра и все очень устали. Я только второй сезон выступаю на Кубке мира и к масс-старту я так устала, что еле добежала до финиша, а сейчас мы выступаем после перерыва. Я провела рождественские каникулы дома, отдыхая с семьей, и теперь во время гонок уже могу думать о технике, граммотно распределять свои силы и ускоряться на последнем круге!

Четвёртое место в общем зачёте — это здорово! Но я не гонюсь за местом в тотале. Я просто выкладываюсь по полной, надеясь, что этого хватит для пьедестала. Сейчас я сижу с самыми быстрыми биатлонистками, и это не укладывается в моей голове! На место в общем зачете будем смотреть уже в конце сезона, но сейчас четвёртое место, конечно, очень радует!» — цитирует Симон Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала немка Денизе Херрман.

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