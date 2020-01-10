Вал. Семеренко — о спринте в Оберхофе: я расстроена

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла 25-е место.

«Было на самом деле тяжело, и я совершенно недовольна, как прошла гонка. Вроде готовилась как обычно, настраивалась, а результата нет. Хорошо потренировались, покатались, настраивались на старты — всё, как всегда. Но почему-то ничего не получилось. Я даже не знаю, что тут сказать, и расстроена.

Туман? Не могу сказать, что мне это очень мешало или сбивало на стрельбище. Потому что мы же тренируемся в самых разных условиях, и в том числе во время тумана. Поэтому, конечно, туман был, но не могу сказать, что прямо так уж влиял на мою стрельбу", — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд.