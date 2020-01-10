Олимпийская чемпионка Пидгрушная — о спринте в Оберхофе: ничего не предвещало беды

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), в котором она заняла 36-е место.

«Я не хочу, честно говоря, по этой гонке судить о своих кондициях. Потому что сбор прошёл хорошо, и нормально мы там ускорялись, и Кубок Австрии пробежали. То есть ничего не предвещало беды. Как-то трудно бежать было, и соответственно это и на стрельбе вызвало сложности. Что называется, не мой день, по крайней мере в гонке, был. Ну а потом общались с девушками, и оказалось, что, по сути, мы где-то все одинаково себя чувствовали. Поэтому это уже дело тренеров — думать, почему именно так мы себя чувствовали.

По поводу лыж также сложно судить, потому что мокрый искусственный снег — он даже на снег иногда мало был похож. Привычного скольжения, так сказать, под ногами не чувствовалось, как на свежем снегу. По крайней мере это моя субъективная точка зрения. Это надо общаться с теми, кто стоял на спусках, они могут судить, как мы относительно других команд проходили их", — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Победительницей спринта стала норвежка Марте Рёйселанд.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.