Хованцев: что произошло со Старых? Это к ней вопрос
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление биатлонистки Ирины Старых в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла 69-е место. После гонки спортсменка сказала: «Если на 900 метров проигрываешь 20 секунд, то бежать, наверное, уже нет смысла».
«Что с ней произошло? Это больше к ней вопрос. Она же приехала на сбор только после Нового года, готовилась в Тюмени.
Этот сбор был за счёт регионов. Не все могли найти средства и попасть на него. Старых и Кугаевский приехали 2 января, а 7-го женская команда выехала в Оберхоф», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
Победительницей спринтерской гонке стала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.
Хованцев: процесс приобретения и доставки шлифт-машины не быстрый, она стоит € 200 тыс.
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