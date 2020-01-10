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Хованцев: что произошло со Старых? Это к ней вопрос

Хованцев: что произошло со Старых? Это к ней вопрос
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление биатлонистки Ирины Старых в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла 69-е место. После гонки спортсменка сказала: «Если на 900 метров проигрываешь 20 секунд, то бежать, наверное, уже нет смысла».

«Что с ней произошло? Это больше к ней вопрос. Она же приехала на сбор только после Нового года, готовилась в Тюмени.

Этот сбор был за счёт регионов. Не все могли найти средства и попасть на него. Старых и Кугаевский приехали 2 января, а 7-го женская команда выехала в Оберхоф», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Победительницей спринтерской гонке стала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.

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