Юрлов: шлифт-машина для сборной России по биатлону? Во-первых, это дорого

Виктор Юрлов, отец и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал, для чего нужна шлифт-машина и что необходимо для её эксплуатации.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что шлифт-машина для сервис-бригады обойдётся в € 200 тыс.

«У норвежцев есть шлифт-машина. У нас её нет. Во-первых, это дорого. Во-вторых, нужен специалист, который будет её обслуживать, уметь на ней работать. Любой человек не может подойти к ней и начать шлифовать. Я, например, не умею. Я только ручные накатки умею делать. Машинное качество гораздо выше.

Где взять такого специалиста? Можно подготовить, можно иностранного взять, но на это нужно время», — цитирует Юрлова «Спорт день за днём».