Круг в мужском спринте в Оберхофе сокращён до 2,5 км из-за проливных дождей
Международный союз биатлонистов на своей странице в «твиттере» сообщил, что из-за проливных дождей, которые прошли в Оберхофе (Германия) минувшей ночью, организаторам четвёртого этапа Кубка мира пришлось сократить круг в мужском спринте с 3,3 км до 2,5 км. Подготовить трассу целиком не удалось.
Таким образом предстоящая сегодня, 10 января, гонка пройдёт в следующем виде: старт — 2,5 км — стрельба из положения лёжа — 2,5 км — 2,5 км — стрельба из положения стоя — 2,5 км — финиш.
Кроме того, организаторы не исключают изменений в дальнейшем программе этапа в Оберхофе. Старт спринтерской гонки у мужчин запланирован на 16:30 мск.
Вчера в Оберхофе состоялся женский спринт. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.
Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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