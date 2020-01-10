У олимпийского чемпиона биатлониста Волкова родился сын

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков сообщил о пополнении в семье. Его супруга, биатлонистка Евгения Волкова (Селедцова), сегодня, 10 января, родила сына. Родители назвали мальчика Артёмом.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Волкова.

10 октября 2015 года у них родилась дочь Арина.

31-летний Алексей Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. Алексей не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России на сезон-2019/2020.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.