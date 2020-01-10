У олимпийского чемпиона биатлониста Волкова родился сын
Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков сообщил о пополнении в семье. Его супруга, биатлонистка Евгения Волкова (Селедцова), сегодня, 10 января, родила сына. Родители назвали мальчика Артёмом.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Волкова.
10 октября 2015 года у них родилась дочь Арина.
31-летний Алексей Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. Алексей не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России на сезон-2019/2020.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
Волков пошутил по поводу непопадания Цветкова в сборную России по биатлону
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