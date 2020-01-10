Биатлонистка Юрлова-Перхт сообщила, почему решила пропустить этап Кубка мира в Оберхофе

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, из-за чего пропускает этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Сейчас я в норме, а в декабре переболела. Не было нужной формы, поэтому с тренерским штабом приняли решение пропустить этап в Оберхофе и начать подготовку к Рупольдингу, там я буду выступать. Есть программа, я по ней готовлюсь. Всем ребятам удачи в обстановке Оберхофа», — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».
Место Юрловой-Перхт в женской команде заняла Анастасия Поршнева.
Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.
Ранее стало известно, что из-за проливных дождей, которые прошли в Оберхофе (Германия) минувшей ночью, организаторам четвёртого этапа Кубка мира пришлось сократить круг в мужском спринте с 3,3 км до 2,5 км. Подготовить трассу целиком не удалось. Старт спринтерской гонки у мужчин запланирован сегодня, 10 января, на 16:30 мск.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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