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Долг Союза биатлонистов России составляет около € 700 тыс.

Долг Союза биатлонистов России составляет около € 700 тыс.
Биатлон / Кубок мира 0

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал, что организация испытывает серьёзные финансовые трудности.

«Долговые обязательства у нас серьёзные. Мы должны Международной федерации биатлона около € 700 тыс. Это деньги, которые они потратили на адвокатов против наших спортсменов, это серьёзная финансовая нагрузка. Может быть, кто-то из телезрителей может оказать спонсорскую поддержку, у нас свободные места на комбинезонах есть. Но всё равно мы сделаем всё, чтобы подготовка команды не срывалась, сделаем всё, чтобы команда выступала на высоком профессиональном уровне, — приводит слова Чепикова телеканал «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что команде нужна шлифт-машина стоимостью € 200 тыс.

Хованцев: процесс приобретения и доставки шлифт-машины не быстрый, она стоит € 200 тыс.
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