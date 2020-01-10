Чепиков: специалист по работе на шлифт-машине уже есть, в Италии учился
Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал о необходимости приобретения шлифт-машины для подготовки лыж сборной России.
«У нас есть проблемы с подготовкой лыж. Нет шлифт-машины, и потом будет нужен какой-то грузовик, который будет её перевозить. Специалист по работе на шлифт-машине уже есть, он учился в Италии и уже принят на работу, будет координировать действия всех сервис-бригад. Шлифт-машина делает определённые виды насечек на лыжах, до 40 тысяч вариантов, чем точнее будет подобран рисунок, тем выше будет результат», — приводит слова Чепикова сайт «Матч ТВ».
Сегодня, 10 января, в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка.
Долг Союза биатлонистов России составляет около € 700 тыс.
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