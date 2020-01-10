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Стрельцов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе IBU в Словакии

Стрельцов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе IBU в Словакии
Биатлон / Кубок IBU 0

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов стал бронзовым призёром индивидуальной гонки на 15 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

Победу одержал норвежец Эндре Стрёмсхейм, второе время показал Роман Рес. Оба не допустили ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Стрельцов допустил один промах, то есть добавил одну минуту к своему времени.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 36.29,9 (0 штрафных минут).
2. Роман Рес (Германия) – отставание 57,3 (0).
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.19,5 (1)…
20. Алексей Слепов (Россия) — +3.10,4 (4).
29. Вадим Филимонов (Россия) — +3.40,8 (2).
30. Василий Томшин (Россия) — +3.42,4 (3)…
33. Семён Сучилов (Россия) – +4.01,9 (4)…
60. Ильназ Мухамедзянов (Россия)- +7.11,2 (8).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
10 января 2020, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
36:29.9
2
Роман Рес
Германия
+57.3
3
Кирилл Стрельцов
Россия
+1:19.5
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