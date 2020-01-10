Эстонский биатлонист вылетел на асфальт в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Эстонский биатлонист Калев Эрмитс вылетел далеко за пределы лыжни на спуске в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). После падения Эрмитс оказался на асфальте, так как снега организаторам едва хватило на круг в 2,5 км. Однако биатлонист встал и продолжил гонку. Финишировал эстонец 68-м.
Эрмитс стартовал во второй половине участников, под 78-м номером, и бежал под проливным дождём по лыжне, которая с каждой минутой становилась всё хуже.
Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Второе место занял соотечественник Фуркада – Эмильен Жаклен, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Все биатлонисты, вошедние в топ-10, стартовали среди первых 40 участников.
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