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Эстонский биатлонист вылетел на асфальт в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Эстонский биатлонист вылетел на асфальт в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Эстонский биатлонист Калев Эрмитс вылетел далеко за пределы лыжни на спуске в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). После падения Эрмитс оказался на асфальте, так как снега организаторам едва хватило на круг в 2,5 км. Однако биатлонист встал и продолжил гонку. Финишировал эстонец 68-м.

Эрмитс стартовал во второй половине участников, под 78-м номером, и бежал под проливным дождём по лыжне, которая с каждой минутой становилась всё хуже.

Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Второе место занял соотечественник Фуркада – Эмильен Жаклен, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Все биатлонисты, вошедние в топ-10, стартовали среди первых 40 участников.

Круг в мужском спринте в Оберхофе сокращён до 2,5 км из-за проливных дождей
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