Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пропускающий этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Старший из братьев Бё, Тарьей, не смог сократить отставание, так как финишировал в спринтерской гонке только 24-м. Тарьей допустил промах на втором огневом рубеже, забыл пробежать штрафной круг и вынужден был вернуться для этого на стрельбище.

Победитель спринта француз Мартен Фуркад занимает третье место, отставая от старшего Бё всего на три очка.

Лучший из россиян Александр Логинов вышел на пятое место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт после 8 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.

2. Тарьей Бё (Норвегия) – 330.

3. Мартен Фуркад (Франция) – 327.

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 311.

5. Александр Логинов (Россия) – 305.

6. Симон Детье (Франция) – 304…

10. Матвей Елисеев (Россия) – 226.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».