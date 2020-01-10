Мужская сборная России по биатлону — четвёртая в Кубке наций после спринта в Оберхофе
Мужская сборная России занимает четвёртое место в Кубке наций после первой гонки на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). Лидирует команда Норвегии, следом идут французы и немцы.
В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По результатом Кубка наций определяется, сколько спортсменов команда может выставить на следующий сезон.
В спринте россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места, в топ-30 также финишировал Евгений Гараничев.
Биатлон. Кубок наций. Мужчины. После 9 гонок
1. Норвегия – 3323.
2. Франция – 3136.
3. Германия – 2865.
4. Россия — 2849.
5. Италия – 2525.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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