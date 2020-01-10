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Мужская сборная России по биатлону — четвёртая в Кубке наций после спринта в Оберхофе

Мужская сборная России по биатлону — четвёртая в Кубке наций после спринта в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Мужская сборная России занимает четвёртое место в Кубке наций после первой гонки на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). Лидирует команда Норвегии, следом идут французы и немцы.

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По результатом Кубка наций определяется, сколько спортсменов команда может выставить на следующий сезон.

В спринте россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места, в топ-30 также финишировал Евгений Гараничев.

Биатлон. Кубок наций. Мужчины. После 9 гонок

1. Норвегия – 3323.
2. Франция – 3136.
3. Германия – 2865.
4. Россия — 2849.
5. Италия – 2525.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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