Мужская сборная России по биатлону — четвёртая в Кубке наций после спринта в Оберхофе

Мужская сборная России занимает четвёртое место в Кубке наций после первой гонки на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). Лидирует команда Норвегии, следом идут французы и немцы.

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. По результатом Кубка наций определяется, сколько спортсменов команда может выставить на следующий сезон.

В спринте россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места, в топ-30 также финишировал Евгений Гараничев.

Биатлон. Кубок наций. Мужчины. После 9 гонок

1. Норвегия – 3323.

2. Франция – 3136.

3. Германия – 2865.

4. Россия — 2849.

5. Италия – 2525.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».