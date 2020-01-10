Тарьей Бё — о пропуске штрафного круга: успел добежать до Урала

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал своё выступление в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, поделившись эмоциями от пропуска штрафного круга после второй стрельбы. Бё убежал на дистанцию и вынужден был возвращаться, потеряв немало секунд. В итоге с единственным промахом Бё-старший, занимающий второе место в общем зачёте соревнований, стал только 24-м.
«Успел добежать до Урала. Прошёл один спуск, потом вспомнил, что не пробежал штрафной круг, и развернулся, чуть не столкнувшись с четырьмя-пятью атлетами. Таким образом, преодолел ещё один подъём. Я просто был сфокусирован на гонке и думал только о том, как приложить максимум усилий, чтобы показать максимум. Я уже слишком стар, чтобы расстраиваться из-за таких ситуаций. Нужно продолжать делать то, что я делаю. Неприятно, что такое случилось, но для российских фанатов это лишний повод посмеяться надо мной», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».
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