Логинов: из-за проблем с трассой я повредил лыжи

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Логинов, допустив один промах на втором огневом рубеже, стал пятым.
«Надеюсь, что я полностью выздоровел после этапа в Анси. Если это и сказывается на физическом состоянии, то не сильно. Да, из-за проблем с трассой я повредил лыжи. Порядка двух или трёх царапин заметил. Одной большой царапиной, конечно, можно убить лыжи так, что не восстановить. Ну а куда деваться, надо подстраиваться и под такие условия.
Перед гонкой думал о том, что сегодня будет сильно решать стрельба из-за погодных условий. Ветер то сильный, то нет. Жалко, что на все 100 процентов я не смог справиться. Промах был, потому что я поторопился, стрелял быстро, не хотел в порыв попасть.
Завтра погоду чуть другую передают. Ну, это Оберхоф, здесь погода всегда непредсказуемая, будет видно. По поводу трассы, если честно, что первый, что последний круг — трасса для меня была одинаковой», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».
Напомним, что из-за обильных дождей организаторы этапа сумели подготовить только круг в 2,5 км, который биатлонистам пришлось преодолеть четыре раза.
- 10 января 2020
-
19:48
-
19:36
-
18:56
-
18:47
-
18:16
-
17:44
-
17:29
-
16:29
-
16:09
-
15:52
-
15:26
-
14:48
-
14:41
-
13:48
-
13:37
-
10:58
-
10:36
-
10:02
-
09:27
-
08:46
-
08:39
-
08:33
-
00:41
-
00:06
- 9 января 2020
-
23:58
-
23:45
-
21:08
-
20:31
-
19:35
-
18:50
-
18:49
-
18:31
-
18:23
-
18:21
-
18:19