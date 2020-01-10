Логинов: из-за проблем с трассой я повредил лыжи

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Логинов, допустив один промах на втором огневом рубеже, стал пятым.

«Надеюсь, что я полностью выздоровел после этапа в Анси. Если это и сказывается на физическом состоянии, то не сильно. Да, из-за проблем с трассой я повредил лыжи. Порядка двух или трёх царапин заметил. Одной большой царапиной, конечно, можно убить лыжи так, что не восстановить. Ну а куда деваться, надо подстраиваться и под такие условия.

Перед гонкой думал о том, что сегодня будет сильно решать стрельба из-за погодных условий. Ветер то сильный, то нет. Жалко, что на все 100 процентов я не смог справиться. Промах был, потому что я поторопился, стрелял быстро, не хотел в порыв попасть.

Завтра погоду чуть другую передают. Ну, это Оберхоф, здесь погода всегда непредсказуемая, будет видно. По поводу трассы, если честно, что первый, что последний круг — трасса для меня была одинаковой», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что из-за обильных дождей организаторы этапа сумели подготовить только круг в 2,5 км, который биатлонистам пришлось преодолеть четыре раза.