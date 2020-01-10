Эстафета на этапе КМ в Оберхофе пройдёт с Халили и Гараничевым, но без Логинова
Международный союз биатлонистов опубликовал заявочные листы эстафетных гонок, которые пройдут 11 января на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
В 14:00 по московскому времени стартует женская гонка. От России эстафету побегут Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Состав мужской команды получился более чем экспериментальным. Первый этап тренеры доверили дебютанту команды Саиду Каримулле Халили, который передаст эстафету Евгению Гараничеву. Лучший из россиян в спринте Матвей Елисеев побежит третий этап, а финишёром будет Эдуард Латыпов.
Лучший из россиян в общем зачёте Кубка мира Александр Логинов пропустит эстафетную гонку, которая начнётся в 16:15 мск.
Без сил и без медали. Елисеев стрелял точно, но очень медленно
В итоге двое россиян рядом с пьедесталом. А Фуркад без главного соперника воспрял и без проблем выиграл.
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