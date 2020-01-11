Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хованцев написал письмо в правление СБР в поддержку Малышко

Хованцев написал письмо в правление СБР в поддержку Малышко
Биатлон / Кубок IBU 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что попросил правление Союза биатлонистов России дать шанс Дмитрию Малышко, который не сумел выполнить критерии отбора на январские этапы Кубка мира и отказался участвовать в отборе на Кубке России.

После первых трёх этапов Кубка мира Малышко не попадал в топ-40 общего зачёта.

«Дмитрий Малышко сейчас тренируется на Хмелёвских озерах. Это около Сочи. Есть возможность тренироваться, готовиться, но всё будет зависеть от решения правления федерации. Я написал письмо членам Правления СБР, чтобы ему дали возможность выступить на Кубке IBU, а затем рассматривать его одним из кандидатов на чемпионат мира — 2020. Всё зависит от решения правления СБР», – сказал Хованцев в эфире YouTube-канала Александра Круглова.

Больше не «блатной»? Почему Малышко некрасиво убрали из сборной России
Олимпийскому чемпиону фактически закрыли дорогу в основную команду. Отобраться на чемпионат мира будет почти невозможно.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020