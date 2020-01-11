Хованцев написал письмо в правление СБР в поддержку Малышко

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что попросил правление Союза биатлонистов России дать шанс Дмитрию Малышко, который не сумел выполнить критерии отбора на январские этапы Кубка мира и отказался участвовать в отборе на Кубке России.

После первых трёх этапов Кубка мира Малышко не попадал в топ-40 общего зачёта.

«Дмитрий Малышко сейчас тренируется на Хмелёвских озерах. Это около Сочи. Есть возможность тренироваться, готовиться, но всё будет зависеть от решения правления федерации. Я написал письмо членам Правления СБР, чтобы ему дали возможность выступить на Кубке IBU, а затем рассматривать его одним из кандидатов на чемпионат мира — 2020. Всё зависит от решения правления СБР», – сказал Хованцев в эфире YouTube-канала Александра Круглова.