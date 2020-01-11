Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 11 января, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Старт запланирован на 16:15 мск.

За сборную Россию побегут Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Состав российской команды получился более чем экспериментальным. Первый этап тренеры доверили дебютанту команды Халили, он передаст эстафету Гараничеву. Лучший из россиян в спринте Елисеев побежит третий этап, а финишёром будет Латыпов.

Лидер общего зачёта действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё пропускает этап в Оберхофе в связи с приближающимся рождением ребёнка.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.