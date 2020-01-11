Женская эстафета в Оберхофе проходит на изменённой трассе

Организаторы четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) приняли решение об изменении трассы, где проходит женская эстафета. Перед стартом был убран один из самых опасных спусков, который очень сильно обледенел.

«Длина трассы не изменилась. 500 метров убрали с одной стороны, но добавили с другой. Да, он сильно обледенел. Девчонки всё поняли. Придётся немного иначе бежать в одном повороте», — цитирует «Матч ТВ» старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

За Россию выступают Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Женская эстафета началась в 14:00 мск.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.