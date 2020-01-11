Российские биатлонистки — седьмые в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, победила Норвегия

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская эстафета. Сборная России в составе Кристины Резцовой, Анастасии Поршневой, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной заняла седьмое место.
Победу одержала сборная Норвегии. Серебро завоевали шведки, третьими стали французские биатлонистки.
Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета. 4х6 км
1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф) — 1:14.11,6 (0+11)
2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — +21,1 (0+10)
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — +33,1 (0+12)...
7. Россия (Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина) — +2.20,7 (0+14).
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
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