Кристина Резцова: этап пройден ужасно
Российская биатлонистка Кристина Резцова осталась разочарована своим выступлением в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Жаркие эпитеты? Ничего жаркого, этап пройден ужасно. Даже не столько из-за результата, сколько из-за моей работы, насколько я её оцениваю. Максимально непонятно. Сделала всё наоборот, всё грязно», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Резцова закончила первый этап эстафеты на 15-м месте с отставанием от лидера в 58,7 секунды. Помимо неё, в гонке принимают участие Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
Женская эстафета в Оберхофе проходит на изменённой трассе
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