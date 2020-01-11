Кристина Резцова: этап пройден ужасно

Российская биатлонистка Кристина Резцова осталась разочарована своим выступлением в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Жаркие эпитеты? Ничего жаркого, этап пройден ужасно. Даже не столько из-за результата, сколько из-за моей работы, насколько я её оцениваю. Максимально непонятно. Сделала всё наоборот, всё грязно», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Резцова закончила первый этап эстафеты на 15-м месте с отставанием от лидера в 58,7 секунды. Помимо неё, в гонке принимают участие Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.



Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.