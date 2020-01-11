Поршнева: всех биатлонисток напугала трасса

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева подвела итоги выступления в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянки заняли седьмое место, победу одержала команда Норвегии.

«Резцова передала эстафету с большим отрывом, пошли группой, бросились в погоню, нужно было догонять всех лидеров. Это захлестнуло. Что расстраиваться, нужно делать выводы из происходящего. Это всё опыт. Если каждый раз грустить, ни к чему хорошему это не приведёт. Для меня хороший пример, что всегда нужно улыбаться даже после плохих стартов

Изменения в трассе? Всех спортсменов напугала трасса. Мы пошли на разминке по первому кругу, и там был чистый лёд. Начинали торможение с начала спуска, а заканчивали внизу. Многие спортсмены улетали в кювет и очень сильно ударялись. Я не падала, но на финишном круге решила не тормозить на всех поворотах. В итоге с большой скоростью вошла в тот поворот и прошла по самому краю. Но устояла.

На стрельбе волнения не было, просто хотелось как можно быстрее догнать соперниц, которые идут впереди. Наверное, на последних выстрелах рано переключалась на саму гонку, не дорабатывая стрельбу. Поэтому и происходили промахи с суетливыми дополнительными патронами.

Если сравнивать со спринтом, то тут есть ажиотаж. В спринте можно разложить трассу и рассчитать силы. А тут бросаешься с первого круга и не понимаешь, на сколько хватит сил. Из-за этого меня не хватило на последний круг", — цитирует Поршневу «Матч ТВ».