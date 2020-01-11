Миронова: шла не своим темпом, поэтому получилось столько дополнительных патронов
Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России заняла седьмое место. Победу одержала команда Норвегии.
«Пришлось догонять по трассе. Думаю, что шла не своим темпом, поэтому получилось столько дополнительных патронов.
По трассе в эстафете было легче, чем на спринте. Лыжи были средние. Скольжение было плохое, трасса перемешанная, грязная, внизу лёд, сверху снег. Всё как-то непонятно", — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Помимо Мироновой, в гонке приняли участие Кристина Резцова, Анастасия Поршнева и Лариса Куклина.
Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.
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