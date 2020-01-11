Норицын: в женской эстафете камнем преткновения стала стрельба. Могли биться за топ-3

Старший тренер сборной России Виталий Норицын поделился впечатлениями от женской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российские биатлонистки заняли седьмое место.

«Ходом девочки выглядели неплохо. Единственное, Анастасия Поршнева не додержала финишный круг. Видимо, на первых кругах соперницы были ей не по силам. В целом есть вопросы технического плана, в том числе прохождение сложной части, где были сложные повороты и спусковая часть. Там был основной проигрыш, причём у всех. Оберхоф подкинул нам идей, куда надо двигаться.

Очень много дополнительных патронов. Можно было биться за топ-3. Стрельба стала камнем преткновения. Нужно подробнее разобрать наше движение по дистанции, а также понять, в чём были ошибки на рубежах. Понятно, команда молодая. Конечно, они не справились с ажиотажем. Если брать Резцову, первый круг она всегда проходит спокойно. Работает грамотно и в комфортном состоянии приходит на первый рубеж", — цитирует Норицына «Матч ТВ».

Победу в женской эстафете одержала сборная Норвегии.