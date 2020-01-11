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Российские биатлонисты сохранили четвёртое место в зачёте Кубка наций

Российские биатлонисты сохранили четвёртое место в зачёте Кубка наций
Биатлон / Кубок мира 0

Мужская сборная России по биатлону сохранила четвёртое место в зачёте Кубка наций после эстафетной гонки на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

В итоговом протоколе эстафеты команды расположились в таком же порядке, как и в Кубке наций: Норвегия, Франция, Германия, Россия.

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. В зависимости от места, занятого сборной в Кубке наций в конце сезона, определяется число участников команды, которые могут выйти на старт одной личной гонки в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций после 10 гонок

1. Норвегия – 3743.
2. Франция – 3526.
3. Германия – 3225.
4. Россия – 3179.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

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