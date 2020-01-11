Гараничев: всегда готов бежать эстафеты и очень хотел бежать в Оберхофе

Российский биатлонист Евгений Гараничев подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе самого Евгения, Карима Халили, Никиты Поршнева и Эдуарда Латыпова финишировала четвёртой.



«Как оцениваю себя? Наверное, выше среднего. Трасса очень леденистая. Наверное, даже похуже, чем в спринте. Нужно собирать ноги в кучу, в результате получается много суеты, не всегда попадаешь в такт по этому льду.



Как узнал о попадании в состав? Было собрание, сказали, кто бежит, расставили по этапам, мы вышли и побежали. Я всегда готов бежать эстафеты и очень хотел бежать, потому что спринт здесь получился не очень хорошо, а с масс-стартом ситуация непонятная. Так что эта гонка была нужна и желанна.



Бежать эстафету в Рупольдинге? Конечно, готов», — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

Стоит отметить, что для Евгения сегодняшняя эстафетная гонка стала первой с этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада), который проходил в феврале 2019 года.