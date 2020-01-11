Поршнев: просили Гараничева повести за собой молодых, что он и сделал
Российский биатлонист Никита Поршнева подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе самого Никиты, Карима Халили, Эдуарда Латыпова и Евгения Гараничева финишировала четвёртой.
«Стойка Латыпова понравилась, смотрел в стартовом городке вместе с Максимом Максимовым. Ждали, что последним выстрелом попадёт и уйдёт в борьбе за третье место. Жалко, что последний этап не Мартен Фуркад бежал. Ехали на гонку с боевым настоем. Говорили Жене Гараничеву перед эстафетой: «Давай, веди за собой молодых». Что он и сделал», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».
Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии, второе место завоевали французы, третьими стали немцы.
Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
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