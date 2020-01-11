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Халили: показалось, что Латыпов рисковал на последней стрельбе

Халили: показалось, что Латыпов рисковал на последней стрельбе
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Карим Халили подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе самого Карима, Эдуарда Латыпова, Никиты Поршнева и Евгения Гараничева финишировала четвёртой.

«Второй этап досматривал в микст-зоне. Третий смотрели с Гараничевым в вакс-кабине, потом пришли на стадион. Мне показалось, что Латыпов рисковал на последней стрельбе. Не получилось, не повезло последним выстрелом, но ничего страшного», — цитирует Халили «Матч ТВ».

Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии, второе место завоевали французы, третьими стали немцы.

Ранее своё выступление на четвёртом этапе прокомментировал Эдуард Латыпов.

Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
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