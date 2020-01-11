Халили: показалось, что Латыпов рисковал на последней стрельбе

Российский биатлонист Карим Халили подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе самого Карима, Эдуарда Латыпова, Никиты Поршнева и Евгения Гараничева финишировала четвёртой.



«Второй этап досматривал в микст-зоне. Третий смотрели с Гараничевым в вакс-кабине, потом пришли на стадион. Мне показалось, что Латыпов рисковал на последней стрельбе. Не получилось, не повезло последним выстрелом, но ничего страшного», — цитирует Халили «Матч ТВ».



Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии, второе место завоевали французы, третьими стали немцы.

Ранее своё выступление на четвёртом этапе прокомментировал Эдуард Латыпов.