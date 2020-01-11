Драчёв — о выступлении сборной в эстафетах: стрелять так — неприлично

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился впечатлениями от выступления сборной в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, женская команда заняла седьмое место, тогда как мужская сборная финишировала четвёртой.
«Я бы не сказал, что совсем провалили эстафеты. Этот этап я бы вообще не оценивал отдельно от сезона. Нужно пройти Рупольдинг и Поклюку, и тогда можно будет что-то говорить в целом. Новогодние праздники, новогодние сборы, переезды… У каждого своё, и нас это достаточно сильно выбивает из колеи каждый год. Нюансов очень много. Пусть тренеры посмотрят, предложат свои варианты, что нам нужно изменить. Хотя в плане качества стрельбы тут, безусловно, нужно работать. Видно, что, когда поднимается ветер, работа на огневых рубежах у нас неэффективная.
Оберхоф — это практически всегда ветер. И в ветер нужно уметь работать. Но стрелять так — неприлично. Максимально один запасной патрон на спортсменку надо тратить. Три — там, пять — там. Не очень уверенно мы чувствуем себя в стрельбе женской. Что касается мужиков, то они молодцы, отработали. В таких погодных условиях ребята справились очень хорошо. Три первые команды — явные лидеры, все с двумя штрафными кругами. Мы были на грани, но в целом нормально, заняли четвёртое место без двух лидеров», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
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