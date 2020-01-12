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Драчёв: у Чепикова устаревшая информация — долг СБР перед IBU составляет менее € 700 тыс.

Драчёв: у Чепикова устаревшая информация — долг СБР перед IBU составляет менее € 700 тыс.
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал слова вице-президента организации Сергея Чепикова, который сообщил о наличии задолженности СБР перед Международным союзом биатлонистов (IBU) в € 700 тыс.

«Сумма долга озвучена неверно, это устаревшая информация. Да, изначально перед IBU существовал долг за прошлые годы, который составлял чуть больше 700 тысяч евро.

Но сейчас мы большую часть этого долга выплатили, на сегодняшний день осталось примерно 150 тысяч. Это тянется еще с прошлых лет, со времен 2016-2017 годов. До конца сезона оставшийся долг погасим.

Для нас, конечно, наличие этого долга существенно затормаживает работу. Сумма большая, и эти деньги мы вынуждены тратить не на команду, сервис-бригаду или штайншлифт, а просто отдавать их в пустоту», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Напомним, долг СБР перед IBU включает в себя покрытие расходов Международного союза биатлонистов на расследование допинговых дел российских спортсменов.

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