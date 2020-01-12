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Фуркад — об эстафете в Оберхофе: лыжи работали просто катастрофически

Фуркад — об эстафете в Оберхофе: лыжи работали просто катастрофически
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о проблеме с лыжами, которая помешала ему удачно выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Пятикратный олимпийский чемпион выступил на втором этапе.

«Бежать на втором этапе — это совершенно другая стратегия в гонке. Не было никакого расчёта, нужно было сократить как можно больше отставание. Думаю, мы с Эмильен Жакленом выбрали плохие лыжи. Было очень трудно, особенно на спуске. Там у меня лыжи работали просто катастрофически», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ» со ссылкой на L’Equipe.

Французы (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) заняли второе место в эстафете в Оберхофе. Победу одержала сборная Норвегии (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен). Третьими финишировали представители Германии (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).

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