Фуркад — об эстафете в Оберхофе: лыжи работали просто катастрофически

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о проблеме с лыжами, которая помешала ему удачно выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Пятикратный олимпийский чемпион выступил на втором этапе.
«Бежать на втором этапе — это совершенно другая стратегия в гонке. Не было никакого расчёта, нужно было сократить как можно больше отставание. Думаю, мы с Эмильен Жакленом выбрали плохие лыжи. Было очень трудно, особенно на спуске. Там у меня лыжи работали просто катастрофически», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ» со ссылкой на L’Equipe.
Французы (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) заняли второе место в эстафете в Оберхофе. Победу одержала сборная Норвегии (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен). Третьими финишировали представители Германии (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).
- 12 января 2020
-
11:45
-
11:09
-
00:58
- 11 января 2020
-
23:46
-
23:28
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
20:16
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39
-
17:14
-
16:43
-
16:37
-
15:23
-
15:02
-
14:57
-
14:11
-
13:57
-
13:05
-
12:03
-
09:59
-
00:33
- 10 января 2020
-
21:05
-
19:48
-
19:36
-
18:56
-
18:47
-
18:16
-
17:44