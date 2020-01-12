Халили — о смене гражданства: меня сейчас всё устраивает в моей стране

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили рассказал, как его приняли старшие товарищи по команде на Кубке мира, где он дебютировал на соревнованиях в Оберхофе (Германия). А также признался, что не рассматривал возможность выступления за другие сборные.
«Со всеми ребятами и раньше был знаком, поэтому пришёл в команду как домой, без проблем. Ребята тоже отнеслись ко мне хорошо. С иностранцами пообщаться не успел, потому что особо ни с кем не знаком. На юниорском уровне — все знакомые лица. Там общаюсь с норвежцами больше всего, а здесь пока освоиться не успел.
Приглашала ли Екатерина Бех выступать за Украину? Нет. Меня сейчас всё устраивает в моей стране. Бегаю, получаю от этого удовольствие, и мыслей о смене гражданства у меня не было никогда», – приводит слова Халили News.ru.
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