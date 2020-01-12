Мужской масс-старт в Оберхофе пройдёт по укороченному кругу

Организаторы четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) внесли изменения в конфигурацию трассы для мужского масс-старта. Спортсмены будут использовать круг 2,5 км. При этом общая протяжённость дистанции (15 км) сохранится.



«Мужской масс-старте пройдёт по кругу 2,5 км. Биатлонисты преодолеют его дважды перед первой стрельбой, а затем будут следовать привычному порядку прохождения дистанции. Старт — 2,5 км — 2,5 км – «лёжка» 1 — 2,5 км – «лёжка» 2 — 2,5 км – «стойка» 1 — 2,5 км – «стойка» 2 — 2,5 км – финиш», — написала пресс-служба Международного союза биатлонистов в «Твиттере».



Россию в масс-старте представят Александр Логинов (4-й стартовый номер) и Матвей Елисеев (9). Оба спортсмена накануне не выступали в эстафете. В спринтерской гонке Елисеев стал четвёртым, а Логинов — пятым.