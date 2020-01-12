Мужской масс-старт в Оберхофе пройдёт по укороченному кругу

Организаторы четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) внесли изменения в конфигурацию трассы для мужского масс-старта. Спортсмены будут использовать круг 2,5 км. При этом общая протяжённость дистанции (15 км) сохранится.
«Мужской масс-старте пройдёт по кругу 2,5 км. Биатлонисты преодолеют его дважды перед первой стрельбой, а затем будут следовать привычному порядку прохождения дистанции. Старт — 2,5 км — 2,5 км – «лёжка» 1 — 2,5 км – «лёжка» 2 — 2,5 км – «стойка» 1 — 2,5 км – «стойка» 2 — 2,5 км – финиш», — написала пресс-служба Международного союза биатлонистов в «Твиттере».
Россию в масс-старте представят Александр Логинов (4-й стартовый номер) и Матвей Елисеев (9). Оба спортсмена накануне не выступали в эстафете. В спринтерской гонке Елисеев стал четвёртым, а Логинов — пятым.
- 12 января 2020
-
13:06
-
12:55
-
11:45
-
11:09
-
00:58
- 11 января 2020
-
23:46
-
23:28
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
20:16
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39
-
17:14
-
16:43
-
16:37
-
15:23
-
15:02
-
14:57
-
14:11
-
13:57
-
13:05
-
12:03
-
09:59
-
00:33
- 10 января 2020
-
21:05
-
19:48
-
19:36
-
18:56
-
18:47