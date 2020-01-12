Кристиансен: россияне на «Тур де Ски» напомнили медведей, которые затоптали соперников

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал итоги лыжной многодневки «Тур де Ски», победителем которой стал россиянин Александр Большунов.



«Российские спортсмены сегодня тоже очень сильны, к тому же Большунов и Устюгов были очень хороши в подъёме на гору, а Йоханнес чем-то напоминает меня и не очень любит затяжные подъёмы, но действия российской команды были поистине впечатляющими. Они напомнили мне сильных медведей, которые затоптали всех соперников», — цитирует Кристиансена News.ru.

Напомним, второе место по итогам «Тур де Ски» занял соотечественник Большунова Сергей Устюгов, тогда как главный фаворит соревнований норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо показал лишь третий результат.