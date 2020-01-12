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Кристиансен: россияне на «Тур де Ски» напомнили медведей, которые затоптали соперников

Кристиансен: россияне на «Тур де Ски» напомнили медведей, которые затоптали соперников
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал итоги лыжной многодневки «Тур де Ски», победителем которой стал россиянин Александр Большунов.

«Российские спортсмены сегодня тоже очень сильны, к тому же Большунов и Устюгов были очень хороши в подъёме на гору, а Йоханнес чем-то напоминает меня и не очень любит затяжные подъёмы, но действия российской команды были поистине впечатляющими. Они напомнили мне сильных медведей, которые затоптали всех соперников», — цитирует Кристиансена News.ru.

Напомним, второе место по итогам «Тур де Ски» занял соотечественник Большунова Сергей Устюгов, тогда как главный фаворит соревнований норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо показал лишь третий результат.

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