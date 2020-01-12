Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

Российская биатлонистка Евгения Павлова стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второй финишировала швейцарка Ирен Кадуриш, третьей — представительница Германии Ванесса Фойгт.



В десятку лучших попали ещё две россиянки: Виктория Сливко показала шестое время, а Наталья Гербулова в итоговом протоколе стала восьмой.



Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины. Спринт, 7,5 км



1. Евгения Павлова (Россия) – 21.12,0 (0 промахов)

2. Ирен Кадуриш (Швейцария) – отставание 3,6 (1).

3. Ванесса Фойгт (Германия) – +4,5 (0)

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6. Виктория Сливко (Россия) – +23,5 (1)

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8. Наталья Гербулова (Россия) — +32,1 (1)

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22. Екатерина Глазырина (Россия) – +1.02,2 (3)

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36. Анна Никулина (Россия) — 1.28,2 (2).