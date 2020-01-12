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Кристиансен: лучший спринтер в биатлоне? Это я. Думаю, обгоню Й. Бё на стометровке

Кристиансен: лучший спринтер в биатлоне? Это я. Думаю, обгоню Й. Бё на стометровке
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен считает, что ему нет равных в скорости, когда речь идёт о забегах на короткие дистанции, что на стометровке он обойдёт даже соотечественника, Йоханнеса Бё.

«Мне кажется, у меня к этому природная предрасположенность. Мышцы обладают взрывной силой. Я крупный парень и сильнее в спринте, чем в дистанционном ходе. Думаю, ключ к успеху здесь — комбинация природных данных и упорного труда на тренировках.

Лучший спринтер в биатлоне? Должен сказать, что это я. Верю в себя. Когда я в форме и финишная прямая достаточно ровная, чтобы было можно разогнаться, думаю, я там лучший.

Если говорить об Йоханнесе, у него очень хорошая дистанционная скорость. В этом он сильнее всех, но он не финишёр. Его средняя скорость на круге 2,5 или 3,3 км просто феноменальная. В этом ему нет равных. Он способен держать высочайшую скорость на протяжении всего круга. Я же могу держать максимальную скорость всего несколько секунд. Если сойдусь с Йоханнесом в стометровом спринте, думаю, обгоню его, но на более длинной дистанции он меня сделает», — цитирует Кристиансена News.ru.

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