Немка Херрман вторую гонку подряд показывает лучший ход. Куклина — 29-я из 30 участниц

Немка Денизе Херрман показала лучший ход в гонке с массовым стартом на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 34 минуты 21,9 секунды.
Вторую скорость на дистанции показала итальянская спортсменка Доротея Вирер, уступившая Херрман 14 секунд. Третий ход у победившей в гонке Кайсы Мякяряйнен из Финляндии (+ 19,9).
Все российские спортсменки по чистому прохождению дистанции проиграли Херрман больше полутора минут. Светлана Миронова показала 26-й ход, Лариса Куклина — 29-й. В гонке принимало участие 30 спортсменок.
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт. Лыжный ход
1. Дениз Херрман (Германия) — 34.21,9
2. Доротея Вирер (Италия) — +14,3
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +19,9
…
26. Светлана Миронова — +1.43,9
…
29. Лариса Куклина (обе — Россия) — +2.11,3.
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