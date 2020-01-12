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Гурьев: получили новые патроны. Сразу сказал, что с ними что-то не то

Гурьев: получили новые патроны. Сразу сказал, что с ними что-то не то
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал выступление спортсменок национальной команды в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Светлана Миронова — 29-я, Лариса Куклина – 30-я. Обе спортсменки допустили массу ошибок на огневых рубежах.

«Стали неожиданностью результаты Куклиной на стрельбе. По этим стартам нет никаких претензий к девчонкам на пристрелке. Делают 20–25 выстрелов без единого промаха. Просто надо перестроиться, прийти на рубеж и отстрелять. Это совсем другая работа. Стрельба и бег — две разные работы. Но утешает, что не только мы ошибались.

Мы же ещё получили новые патроны. Я сразу сказал, что с ними что-то не то, они ветер совсем не держат. Но мы выбрали лучшее из того, что было, и вышли с этими патронами. Будем как-то выбираться из этой ситуации. Все ждут от нас результата, но это просто капитальный провал. Когда проверяем патроны, ветровые показатели отсутствуют. Всегда объясняю на примере самолёта, который весит 55 тонн. Он входит в облака на высоте, и его начинает трясти. А тут пулька весом 5–6 граммов.

Если брать Мякяряйнен с одним промахом, она ведь тоже долго стреляла. Но в итоге хорошо отработала. Подойти к ней и спросить про патроны? У всех свои секреты и по лыжам, и по патронам. С Куклиной и Мироновой разберёмся», — сказал Гурьев в эфире «Матч ТВ».

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