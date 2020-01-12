Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — 10-й

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — 10-й
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем масс-старта на 15 км на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Фуркад допустил два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал немец Арнд Пайффер, зашедший на три штрафных круга. Бронзовым призёром стал француз Симон Детьё, уступивший Пайфферу 0,2 сек. на финишной прямой.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — промахнулся 4 раза и финишировал 10-м, Александр Логинов с пятью промахами стал 17-м.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 41.01,4 (2 промаха).
2. Арнд Пайффер (Германия) – отставание 20,1 (3).
3. Симон Детьё (Франция) – +20,3 (3)…
10. Матвей Елисеев (Россия) – +59,8 (4)…
17. Александр Логинов (Россия) — +1.25,2 (5).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. Масс-старт 15 км
12 января 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Мартен Фуркад
Франция
41:01.4
2
Арнд Пайффер
Германия
+20.1
3
Симон Детьё
Франция
+20.3
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020