Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — 10-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем масс-старта на 15 км на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Фуркад допустил два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал немец Арнд Пайффер, зашедший на три штрафных круга. Бронзовым призёром стал француз Симон Детьё, уступивший Пайфферу 0,2 сек. на финишной прямой.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — промахнулся 4 раза и финишировал 10-м, Александр Логинов с пятью промахами стал 17-м.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 41.01,4 (2 промаха).

2. Арнд Пайффер (Германия) – отставание 20,1 (3).

3. Симон Детьё (Франция) – +20,3 (3)…

10. Матвей Елисеев (Россия) – +59,8 (4)…

17. Александр Логинов (Россия) — +1.25,2 (5).