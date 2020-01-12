Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону, опередив Й. Бё

Семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Мартен Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира, опередив пропускающего четвёртый этап соревнований в Оберхофе норвежца Йоханнеса Бё.

В отсутствии Бё-младшего Фуркад в Оберхофе выиграл обе личные гонки – спринт и масс-старт.

Ещё один француз, Симон Детьё, вышел на третье место, опередив старшего из братьев Бё – Тарьея, шедшего вторым перед январскими этапами Кубка мира.

Пятое место занимает лучший из россиян Александр Логинов. Матвей Елисеев замыкает топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт после 9 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 387.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.

3. Симон Детьё (Франция) – 352.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342.

5. Александр Логинов (Россия) — 329…

10. Матвей Елисеев (Россия) – 257.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».