Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира по биатлону, опередив Й. Бё

Семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Мартен Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира, опередив пропускающего четвёртый этап соревнований в Оберхофе норвежца Йоханнеса Бё.
В отсутствии Бё-младшего Фуркад в Оберхофе выиграл обе личные гонки – спринт и масс-старт.
Ещё один француз, Симон Детьё, вышел на третье место, опередив старшего из братьев Бё – Тарьея, шедшего вторым перед январскими этапами Кубка мира.
Пятое место занимает лучший из россиян Александр Логинов. Матвей Елисеев замыкает топ-10.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт после 9 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 387.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.
3. Симон Детьё (Франция) – 352.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342.
5. Александр Логинов (Россия) — 329…
10. Матвей Елисеев (Россия) – 257.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 12 января 2020
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:23
-
16:07
-
15:54
-
15:33
-
14:17
-
14:11
-
14:10
-
13:06
-
12:55
-
11:45
-
11:09
-
00:58
- 11 января 2020
-
23:46
-
23:28
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
20:16
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39
-
17:14
-
16:43
-
16:37
-
15:23
-
15:02