Драчёв: проведём работу над ошибками, в Рупольдинге команда постарается исправиться

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной медали. Александр Логинов и Матвей Елисеев вошли в топ-6 в спринте, мужская сборная стала четвёртой в эстафете.

«Ожидания были больше, особенно после мужского спринта. Ребята подняли настроение, мы ожидали и в эстафетах более высоких результатов, но тут были свои нюансы, мы решили сохранить наших лидеров, потому что у Александра Логинова и Матвея Елисеева были проблемы по состоянию здоровья. В эстафетах ребята сработали здорово, но чуть-чуть не хватило.

У девочек что-то разладилось со стрельбой, надо посмотреть, что случилось. Много нюансов, тут очень сильный ветер гуляет, кто-то умеет стрелять в такую погоду, кто-то — нет, кто-то на удержании, на балансе держит, а кто-то занимает жёсткую стойку. Надо уметь стрелять в ветер, но не получилось. Может быть, надо специальные тренировки проводить, но Оберхоф один такой, остальные этапы будут другими, и я уверен, что там совсем другая стрельба будет у биатлонистов. Здесь не только у нас были проблемы, многие уходили и на три штрафных круга, и на четыре. Такой вид спорта, обидно только, что лидеры как справлялись, так и справляются.

Будем работать дальше, проведём работу над ошибками, и я думаю, что в Рупольдинге команда постарается исправиться", — приводит слова Драчёва ТАСС.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января.