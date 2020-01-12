Драчёв: проведём работу над ошибками, в Рупольдинге команда постарается исправиться

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной медали. Александр Логинов и Матвей Елисеев вошли в топ-6 в спринте, мужская сборная стала четвёртой в эстафете.
«Ожидания были больше, особенно после мужского спринта. Ребята подняли настроение, мы ожидали и в эстафетах более высоких результатов, но тут были свои нюансы, мы решили сохранить наших лидеров, потому что у Александра Логинова и Матвея Елисеева были проблемы по состоянию здоровья. В эстафетах ребята сработали здорово, но чуть-чуть не хватило.
У девочек что-то разладилось со стрельбой, надо посмотреть, что случилось. Много нюансов, тут очень сильный ветер гуляет, кто-то умеет стрелять в такую погоду, кто-то — нет, кто-то на удержании, на балансе держит, а кто-то занимает жёсткую стойку. Надо уметь стрелять в ветер, но не получилось. Может быть, надо специальные тренировки проводить, но Оберхоф один такой, остальные этапы будут другими, и я уверен, что там совсем другая стрельба будет у биатлонистов. Здесь не только у нас были проблемы, многие уходили и на три штрафных круга, и на четыре. Такой вид спорта, обидно только, что лидеры как справлялись, так и справляются.
Будем работать дальше, проведём работу над ошибками, и я думаю, что в Рупольдинге команда постарается исправиться", — приводит слова Драчёва ТАСС.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 15 по 19 января.
- 12 января 2020
-
20:13
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:23
-
16:07
-
15:54
-
15:33
-
14:17
-
14:11
-
14:10
-
13:06
-
12:55
-
11:45
-
11:09
-
00:58
- 11 января 2020
-
23:46
-
23:28
-
22:31
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
20:16
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
18:53
-
18:44
-
17:39